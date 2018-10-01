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Bursa'da hayırsever yıkayıp ütülediği kıyafetleri duvara astı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 19:48 | Son Güncelleme

BURSA'da Atatürk Caddesi üzerinde bulunan alt geçit duvarlarına bırakılan ve üzerine 'İhtiyaç sahibi alsın' yazılı not bırakılan erkek ve kadın kıyafetleri mahdur kişiler tarafından alınırken, bu davranış çevredekilerin takdirini topladı.

Bursa'da hayırsever yıkayıp ütülediği kıyafetleri duvara astı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da Atatürk Caddesi üzerinde bulunan alt geçit duvarlarına bırakılan ve üzerine 'İhtiyaç sahibi alsın' yazılı not bırakılan erkek ve kadın kıyafetleri mahdur kişiler tarafından alınırken, bu davranış çevredekilerin takdirini topladı.
Bursa'nın en işlek caddelerinden biri olan Heykel Atatürk Caddesi üzerindeki Atatürk alt geçidin duvarına bırakılan temiz ve ütülü kıyafetler, caddeden geçenlerin dikkatini çekti. Kim tarafından bırakıldığı bilinmeyen erkek ve kadın kıyafetlerinin üzerinde ise 'İhtiyaç sahibi alsın' yazılı not bırakıldı. Açık bir butiğe dönüşen alt geçitteki kıyafetler, kısa süre içerisinde ihtiyaç sahipleri tarafından alındı. Kıyafetleri kimin bıraktığı ise öğrenilemedi.
Benzer olay, geçtiğimiz Ağustos ayında Yalova'da da yaşanmıştı. Hayırsever bir kişi ihtiyaç sahiplerinin kullanması için okul bahçesinin korkuluklarına, 'İyi bayramlar' notuyla birlikte 20 kadın kıyafeti asmıştı. Hayırsever vatandaşın bu davranışı, çevredekiler tarafından takdirle karşılanmıştı.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da hayırsever yıkayıp ütülediği kıyafetleri duvara astıBursa'da hayırsever yıkayıp ütülediği kıyafetleri duvara astıBursa'da hayırsever yıkayıp ütülediği kıyafetleri duvara astıBursa'da hayırsever yıkayıp ütülediği kıyafetleri duvara astı

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