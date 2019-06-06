HABER

Bursa'da hayvanat bahçesinde ziyaretçi kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 17:59 | Son Güncelleme

BURSA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat bahçesi, bayramın 3'üncü gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Bursa'da hayvanat bahçesinde ziyaretçi kuyruğu

Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat bahçesi, bayramın 3'üncü gününde ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler uzun kuyrukta saatlerce bekledi.
Bayramın 3'üncü gününde havaların sıcak olması nedeniyle birçok kişi aileleriyle, 110 türden yaklaşık bin 100 hayvanın bulunduğu hayvanat bahçesine akın etti. Hayvanat bahçesine girmek isteyen ziyaretçiler, gişelerin önünde uzun kuyruklar oluştururken içeride adım atacak yer kalmadı. Uzun kuyruklarda saatlerce bekleyen ziyaretçiler, hayvanat bahçesine girdiklerinde hem tatilin tadını çıkardı hem de aileleriyle gezdi. Mevsimine göre hayvanlara, doğal ortamlarını hatırlatacak olanaklar sunulan hayvanat bahçesinde, penguenler sardalyayla, kaplanlar 5 metrelik direklerin tepesindeki etlerle besleniyor. Doğal koşullarda gerçekleştirilen beslenme saatlerinde sardalya verilen penguenler ve eti almak için yaklaşık 5 metrelik direklere tırmanan kaplanlar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Bayramda ailesi ile birlikte Hayvanat Bahçesine gezmeye geldiklerini belirten Melihe Güleç, "Mudanya'dan geliyoruz. Biz hemen hemen her fırsatta buraya geliyoruz. Ne kadar yoğun olsa da burası çok güzel herkesin gelmesini tavsiye ederim. Bayramda ve hafta sonları yoğun oluyor. Ama tabi ki bayram daha yoğun geçiyor. Aşırı yoğunluk var bu gün arabayı park ettiğimiz yere kadar sıra bekledik. Burada her şey yapabiliyoruz, yemek yiyoruz, parkta oturuyoruz, bütün hayvanları görüyoruz tanıyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da hayvanat bahçesinde ziyaretçi kuyruğuBursa'da hayvanat bahçesinde ziyaretçi kuyruğuBursa'da hayvanat bahçesinde ziyaretçi kuyruğuBursa'da hayvanat bahçesinde ziyaretçi kuyruğu

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!
Meral Akşener İstanbul il teşkilatıyla bayramlaştıMeral Akşener İstanbul il teşkilatıyla bayramlaştı
Bayramın son gününde denize akın ettilerBayramın son gününde denize akın ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

F.Bahçe'den G.Saray'ı çıldırtacak transfer

F.Bahçe'den G.Saray'ı çıldırtacak transfer

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram tatili dönüş yolculuğu başladı! 2 kilometrelik kuyruk oluştu

Dönüş çilesi başladı! 2 kilometrelik kuyruk

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Otobüste taciz iddiası! Çığlık attı ortalık karıştı

Otobüste taciz iddiası! Çığlık attı ortalık karıştı

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'da deprem!

Tekirdağ'da deprem!

Bakanlık Pençe Harekatı'nda son durumu açıkladı

Bakanlık Pençe Harekatı'nda son durumu açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.