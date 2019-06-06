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Bursa'da hayvanat bahçesinde ziyaretçi kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 19:33 | Son Güncelleme

BURSA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat bahçesi, bayramın 3'üncü gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat bahçesi, bayramın 3'üncü gününde ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler uzun kuyrukta saatlerce bekledi.

Bayramın 3'üncü gününde havaların sıcak olması nedeniyle birçok kişi aileleriyle, 110 türden yaklaşık bin 100 hayvanın bulunduğu hayvanat bahçesine akın etti. Hayvanat bahçesine girmek isteyen ziyaretçiler, gişelerin önünde uzun kuyruklar oluştururken içeride adım atacak yer kalmadı. Uzun kuyruklarda saatlerce bekleyen ziyaretçiler, hayvanat bahçesine girdiklerinde hem tatilin tadını çıkardı hem de aileleriyle gezdi. Mevsimine göre hayvanlara, doğal ortamlarını hatırlatacak olanaklar sunulan hayvanat bahçesinde, penguenler sardalyayla, kaplanlar 5 metrelik direklerin tepesindeki etlerle besleniyor. Doğal koşullarda gerçekleştirilen beslenme saatlerinde sardalya verilen penguenler ve eti almak için yaklaşık 5 metrelik direklere tırmanan kaplanlar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bayramda ailesi ile birlikte Hayvanat Bahçesine gezmeye geldiklerini belirten Melihe Güleç, "Mudanya'dan geliyoruz. Biz hemen hemen her fırsatta buraya geliyoruz. Ne kadar yoğun olsa da burası çok güzel herkesin gelmesini tavsiye ederim. Bayramda ve hafta sonları yoğun oluyor. Ama tabi ki bayram daha yoğun geçiyor. Aşırı yoğunluk var bu gün arabayı park ettiğimiz yere kadar sıra bekledik. Burada her şey yapabiliyoruz, yemek yiyoruz, parkta oturuyoruz, bütün hayvanları görüyoruz tanıyoruz" diye konuştu.

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