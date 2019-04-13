Bursa'da hayvanseverlerden, 'yasa değişsin' talebi

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA'da hayvanseverler, son dönemde yurt genelinde artan hayvanlara yönelik şiddete, düzenledikleri yürüyüş ve yaptıkları basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği Başkanı Sibel Akıncı, 5199 sayılı kanunun hayvan hakları alanında ihtiyaç duyulan önlemlerden yoksun olduğunu belirterek, yasanın değişmesi gerektiğini söyledi.

Ankara Yenimahalle'deki köpek katliamının yurt çapında yankıları sürerken, Bursa’da bir grup hayvansever bir araya geldi. Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği üyeleri ve hayvanseverler, yaşananları, yanlarındaki köpek ve kedilerle Kızılay’dan Heykel Meydanı’na kadar yürüyerek protesto etti. Yürüyüşün sonunda hayvanseverler adına açıklama yapan Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği Başkanı Sibel Akıncı, Ankara’nın yanı sıra Bursa’nın Orhaneli, Kütahya’nın Tavşanlı ve İzmir7in Menemen ilçesinde eziyet gören hayvanlar için toplandıklarını belirtti. Hayvan hakları ihlallerinin karşısında olduklarını belirten Sibel Akıncı, "Bakışlarını, yaşama tutunmak için verdiği mücadeleyi hiç unutmayacağımız, öldürülen hayvan dostlarımızın hesabını adalet önünde sormak üzere dernek olarak suç duyurusunda bulunduk. Öncelikle bu cinayetleri ve sorumlularını şiddetle kınıyoruz. Bu elim olaylara siyasi liderlerin, siyaset üstü bir mesele olarak, bir vicdan meselesi olarak yaklaştığını görmek istiyoruz. Ancak bu kesinlikle yeterli değildir. Hayvan hakları alanında acilen ‘doğru- yeterli- uygulanabilir’ yasal düzenlemelerin yapılması zorunludur. 5199 sayılı kanun, hayvan hakları alanında ihtiyaç duyulan önlemlerden yoksundur ve hayvan hakları alanında uzmanlardan oluşturulacak yeni bir komisyon tarafından ve sivil toplum kuruluşlarından destek alarak acilen hazırlanmalıdır” dedi.

'HAYVANA ZARAR VEREN, İNSANA DA ZARAR VERİR'

Hayvan hak ihlallerine hapis cezası veren bir yasanın çıkmasını istediklerini dile getiren Sibel Akıncı, hayvana zarar verenin, insana da zarar verebileceğini kaydetti. Bu yönde hayvan hakları savunucuları olarak bir takım öneriler sunduklarını belirten Akıncı, şöyle devam etti:

"Avrupa’da olduğu gibi hayvanlara kanunen ‘hukuki statü’ tanınmalı ve hayvanlar ‘mal’ değil, ‘can’ olarak kabul görmeli. Tüm hayvanlar sahipli ve sahipsiz ayrımı yapmaksızın eşit yasal güvence altına alınmalı. Hayvanlara karşı şiddet ‘suç’ olarak tanımlanmalı. Hayvanların üretim, ticaret ve satışı yasaklanmalı, yasak ırk kapsamında bulunan köpeklere ilişkin yeniden düzenleme yapılmalı. Tüm Türkiye’de fayton işkencesi sonlandırılmalı, hayvanlara karşı işlenen suçları kovuşturmakla görevli polis teşkilatı oluşturulmalı. Canlı hayvan dövüşü, sirk, hayvanat bahçesi, yunus/penguen parkları kaldırılmalı."

Yapılan basın açıklamasının ardından grup dağıldı.