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Bursa'da Hazreti Muhammed'i anma gecesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 00:00 | Son Güncelleme

Şemsi Mevlana Derneğince düzenlenen gecede semazen gösterisi yapıldı

Bursa'da Şemsi Mevlana Derneği tarafından "Hazreti Muhammed'i anma gecesi" düzenlendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yoğun katılımla gerçekleştirilen program, Hazreti Muhammed'e ait Sakal-ı Şerif'in gösterilmesi ve duaların okunmasıyla başladı.

İlahi sanatçıları Agah ve Bekir Çiçek'in konser verdiği programda Hazreti Muhammed'i anlatan sinevizyon gösterisi yapıldı.

Program, derneğin semazen topluluğunun yaptığı gösteriyle sona erdi.

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"Hazreti Muhammed'i anma gecesi" Bursa

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