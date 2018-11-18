Bursa'da Hazreti Muhammed'i anma gecesi

Bursa'da Şemsi Mevlana Derneği tarafından "Hazreti Muhammed'i anma gecesi" düzenlendi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yoğun katılımla gerçekleştirilen program, Hazreti Muhammed'e ait Sakal-ı Şerif'in gösterilmesi ve duaların okunmasıyla başladı.
İlahi sanatçıları Agah ve Bekir Çiçek'in konser verdiği programda Hazreti Muhammed'i anlatan sinevizyon gösterisi yapıldı.
Program, derneğin semazen topluluğunun yaptığı gösteriyle sona erdi.
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