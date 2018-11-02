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Bursa'da helikopterli trafik denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 17:09 | Son Güncelleme

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, helikopterle yapılan trafik denetiminde kural ihlali yapan 22 sürücüye ceza kesti

Bursa'da, jandarma ekipleri, trafikte kural ihlallerine yönelik helikopterli denetim gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, birçok noktada trafik uygulaması gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kural ihlalleri nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek için helikopterle havadan da denetim yaptı.

Trafik yoğunluğunun yaşandığı Bursa-Yalova karayolunda kural ihlali yapan sürücüler, yer ekiplerine bildirildi.

Söz konusu araçları durduran ekipler, 22 sürücüye ceza kesti.

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Bursa denetleme trafik

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