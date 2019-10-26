Bursa’da hırsızların yeni hedefi Afrikalılar

Ülkelerinde açlıktan binlerce kişinin ölmesi sebebiyle ekmek parası kazanmak için Türkiye’ye gelen Afrikalı işportacıların mallarını hırsızlar çaldı.

Olay, Yıldırım ilçesinde bulunan bir camide akşam saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Senegal’den, Bursa’ya ekmek parası kazanmak için gelen ve işportacılık yapan İbrahom A, namaz kılmak için camiye geldi. Bu sırada içerisinde parfüm, cüzdan, kemer dolu çantasını caminin içerisinde bulunan masanın üzerine bıraktı. Namaza duran İbrahom A.’nın çantasını henüz kimliği belirlenemeyen hırsız namaz kıldığı esnada çaldı. Hırsızın Senegalli işportacının çantasını çalması güvenlik kameralarına yansıdı.



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