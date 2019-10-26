HABER

Bursa’da hırsızların yeni hedefi Afrikalılar

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 09:07 | Son Güncelleme

Ülkelerinde açlıktan binlerce kişinin ölmesi sebebiyle ekmek parası kazanmak için Türkiye’ye gelen Afrikalı işportacıların mallarını hırsızlar çaldı.Olay, Yıldırım ilçesinde bulunan bir camide akşam saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

Ülkelerinde açlıktan binlerce kişinin ölmesi sebebiyle ekmek parası kazanmak için Türkiye’ye gelen Afrikalı işportacıların mallarını hırsızlar çaldı.
Olay, Yıldırım ilçesinde bulunan bir camide akşam saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Senegal’den, Bursa’ya ekmek parası kazanmak için gelen ve işportacılık yapan İbrahom A, namaz kılmak için camiye geldi. Bu sırada içerisinde parfüm, cüzdan, kemer dolu çantasını caminin içerisinde bulunan masanın üzerine bıraktı. Namaza duran İbrahom A.’nın çantasını henüz kimliği belirlenemeyen hırsız namaz kıldığı esnada çaldı. Hırsızın Senegalli işportacının çantasını çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

PARTNERKadınların haz noktalarıKadınların haz noktaları
Minibüste uyuşturucu içti, krize girdiMinibüste uyuşturucu içti, krize girdi
Çanakkale'de lastik botta 58 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de lastik botta 58 kaçak göçmen yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'ın güzel yarışmacısı evlendi!

Survivor'ın güzel yarışmacısı evlendi!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

Bakan Selçuk'tan korkunç olaya tepki!

Bakan Selçuk'tan korkunç olaya tepki!

'Ülke tarihinin en büyük protestosu' 7.gününde

'Ülke tarihinin en büyük protestosu' 7.gününde

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de lastik botta 58 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de lastik botta 58 kaçak göçmen yakalandı

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu! Hepsi arabanın içerisinden çıktı

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

İzmir'de feci kaza! 1 ölü, çok sayıda yaralı var

İzmir'de feci kaza! 1 ölü, çok sayıda yaralı var

Küçükçekmece’de panik anları! Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Adana'da gece yarısı dehşet saçtı, polisten kaçarken damdan düştü

Bir atladı, iki atladı, üçüncüde ise...

Öğretmenlerin kavgasını öğrenciler ayırdı

Öğretmenler maç sonrası birbirine girdi! Öğrenciler zor ayırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.