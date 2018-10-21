Bursa'da hırsızlık ve uyuşturucu çetesi çökertildi

Bursa'da 11 kişilik hırsızlık ve uyuşturucu çetesi çökertildi.

Alınan bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi'nde yapılan asayiş uygulamasında geç saatlerde açık olan bir iş yerinin önünde çalıntı motosiklet bulundu.

Şüpheliler R.S, E.Ü, Ö.S, M.O, A.D, M.A, İ.K, M.K, G.K, T.D. ve M.D'nin bulunduğu iş yerinde arama yapan ekipler, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, telsiz ve hassas terazi ile 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 25 mermi ele geçirdi.

Hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

