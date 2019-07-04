Bursa'da hizmet pasaportu krizi

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA'da bulunan Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) tarafından, 'Anadolu’dan Balkanlara Kültür Köprüsü' projesine katılmak isteyen 39 kişiden 37'sinin gri hizmet pasaportu, gazeteci olmadıkları gerekçesiyle Valilik tarafından iptal edildi. Pasaportlar iptal olunca organizasyon yapılamadı. Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Bursa Şubesi Başkanı İbrahim Erdoğan, hizmet pasaportu istenenlerin gazeteci ve dernek üyesi gibi gösterildiğine ilişkin iddiaları yalanlarken, "Gazeteci veya dernek üyesi ibaresi kullanılmadan, genel olarak katılımcıların tamamı için hizmet pasaportu talebinde bulunulmuştur" dedi.

Merkezi Bursa’da bulunan ASGD tarafından 'Anadolu’dan Balkanlara Kültür Köprüsü' projesi için gezi düzenlendi. ASGD Genel Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Vekili İbrahim Erdoğan tarafından 3-9 Temmuz tarihleri arasında Bulgaristan, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova ve Yunanistan’ı kapsayan program için Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden ücretsiz otobüs ile 39 kişi için Yunanistan ve Bulgaristan'dan vizesiz geçiş imkanı için 'gri' hizmet pasaportu talep edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, pasaport talebini uygun buldu. Ancak, talep edilenlerden sadece 2'sinin gazeteci olduğu yönünde şikayetler üzerine Bursa Valiliği, olayla ilgili inceleme başlattı. İnceleme sonunda 39 hizmet pasaportundan 37'si basın mensubu olmadıkları gerekçesiyle iptal edildi.

ASGD GENEL BAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

ASGD Genel Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Vekili İbrahim Erdoğan yaptığı aıçklamada, konunun yanlış yönlendirildiğini belirtti. Bosna Herkes devleti tarafından kültürel program vesilesiyle davet edildiklerini belirten Erdoğan, "Bosna Hersek tarafı, bu etkinlik için bizlerden 15’i folklor grubu olmak üzere 45 katılımcı istedi. Gazeteci olmayanlara gri pasaport çıkartılmasını sağladığımız yönündeki iddianın gerçekle ilgisi yoktur. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne tarafımızdan sunulan pasaport talep yazısında da görüleceği gibi, gazeteci veya dernek üyesi ibaresi kullanılmadan, genel olarak katılımcıların tamamı için hizmet pasaportu talebinde bulunulmuştur. Büyükşehir Belediyesi’nin veya valiliğin, dolayısıyla devletimizin yanıltıldığı ithamı asla doğru değildir. Bunun yanı sıra bunun bir kültür programı olmayıp, turistik gezi olduğu iddiası da külliyen asılsızdır."

Erdoğan ayrıca, turistik gezi olmadığına yönelik bilgilerin Bosna Hersek Devleti adına muhatapları ve proje ortakları olan Gracanica Valiliği, Gracanica Belediyesi ile Stari Grad Srajevo Belediyesi’ne danışılarak öğrenilebileceğini kaydetti. Erdoğan, yolculuk için katılımcılardan 1500'er lirayı otobüs ve diğer yol giderleri için talep ettiklerini sözlerine ekledi.

Organizasyon yaşanan bu gelişmeler üzerine iptal edilerek, pasaportlar iade edildi.

Bursa Valiliği ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.