Bursa'da Hocailyas Ortaokulu'nun 550'nci yılı kutlandı

Bursa'da Kümbetli Mektep adıyla Hocailyaszade Mehmet Çelebi tarafından 1468 yılında kurulan Hocailyas Ortaokulu'nun 550'nci yılı kutlandı.

Kentteki bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşan okulun müdürü Hülya Ayvaz, ellerindeki bilgi ve belgelere göre okulun 550 yıllık bir eğitim yuvası olduğunu söyledi.

Hocailyas Ortaokulu'nun köklü bir okul olduğunu vurgulayan Ayvaz, "Bu eğitim kurumunun temellerinin 550 yıl önce atılması ve günümüze kadar gelebilmesi gerçekten çok gurur verici. Hocailyas'ı sonsuza kadar yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mefail Hızlı da Bursa'da tarih boyunca yüzlerce okul açıldığını ancak Hocailyas Ortaokulu'nun bir fenomen olduğunu söyledi.

Bu okulun herhangi bir kademesinde bulunmanın ve hizmet etmenin bir gurur kaynağı olduğunu belirten Hızlı, "550 yıl Osmanlı'dan günümüze intikal etmiş mekteplerden kesintisiz olarak ve adı halen kurucusunun adıyla yad edilen bir başka mektep yok. İnşa etmek önemlidir ama ihya etmek daha önemlidir. Yani bir şeyi yapmak önemli ama onu yaşatmak onun devamlılığını sağlamak hakikaten zordur." diye konuştu.