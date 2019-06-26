Bursa'da höyük üzerinde tarım yapıyor

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde Bizans dönemine ait olduğu bilinen höyük alanını satın alan Ali Osman Kartel (80) burayı tarım arazisi olarak kullanıyor. Höyük olması sebebiyle defincecilerin bölgeyi mesken tuttuğunu belirten Kartel, jandarmanın araziyi korumak için gerekli önlemleri aldığını söyledi. İnegöl ilçesi Boğazköy Mahallesi'nde bulunan ve Bizans dönemine ait olduğu bilinen höyüğü satın alan Ali Osman Kartel, 9 dönümlük alanı tarım arazisi olarak kullanıyor. Bazı bölgelerinde kalıntılarında bulunduğu alanı meyve bahçesi ve buğday tarlasına çeviren Kartel, kaçak definecilerin bölgeyi mesken tuttuğunu söyledi. Kartel, ''Burası Bizans dönemine ait bir höyük. Zamanında, buraları kazan tarihi eser kaçakçıları altın olduğunu söyledi. Bende altın var diye tarlayı satın aldım. Hiç kazıp bakmadım. Bir kısmını meyve bahçesi, bir kısmını da buğday tarlası yaptım. Buraya sık sık altın aramaya geliyorlardı. Durumu jandarma ile görüştük. Jandarma gerekli önlemleri aldı" dedi. Boğazköy Mahallesi muhtarı İsmail Ese, "Köyümüz Bizans döneminde kurulan bir köy. Burada tarihi eserlerin olduğu söyleniyor. Hazine arayanlar burayı rahatsız etmeye başlamışlar. Mahalleli jandarmaya konuyu bildirmiş. Şimdi burada meyve ve buğday yetiştiriyor" dedi.

