Bursa'da hükümlüler şehitlikleri temizledi

İsmail Hakkı SEYMEN- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA'da denetimli serbestlikten faydalanan 25 hükümlü, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kent merkezindeki Pınarbaşı ve Hamitler şehitliklerinin temizlik ve bakımını yaptı. Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitliklerin temizlik ve bakımının yapılması için proje hazırladı. Proje kapsamında Bursa’da denetimli serbestlikten faydalanan 25 hükümlü, Pınarbaşı ile Hamitler şehitliklerinde otları biçti, ağaçlardan dökülen yaprakları topladı ve şehit mezarlarının bakımını yaptı. Projenin her ay şehit mezarlıklarında sürdürüleceği belirtildi.

