HABER

Bursa’da iç çamaşırdan uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 14:27 | Son Güncelleme

Bursa’da devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Bursa’da iç çamaşırdan uyuşturucu çıktı

Bursa’da devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Ekipler şahsın yaptıkları üst aramasında iç çamaşırına saklanmış halde uyuşturucu madde buldu.
Osmangazi’ye bağlı Demirtaşpaşa Mahallesi’nde devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri D.E.’yi yolda durdurdu. D.E.’nin yapılan üst aramasında; iç çamaşırına sakladığı 50 gram metamfetamin ile çeşitli miktarlarda bonzai ve esrar ile hassas terazi ele geçirildi. D.E.’nin sırt çantasından ise çalıntı cep telefonu çıktı. ’Hırsızlık’ ve ’uyuşturucu ticareti yapmak’tan dosyalarının bulunduğu öğrenilen D.E., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen D.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Bursa’da iç çamaşırdan uyuşturucu çıktı

Bursa’da iç çamaşırdan uyuşturucu çıktı

Daha 15 yaşındaydı! Kahreden sözler: Beni onunla evlendirirler diye sustum Daha 15 yaşındaydı! Kahreden sözler: Beni onunla evlendirirler diye sustum
HDP önündeki eylemde 10'uncu gün (4)HDP önündeki eylemde 10'uncu gün (4)
Ayvalık’ta denizde kaybolan yaşlı kadının cesedi Midilli açıklarında bulunduAyvalık’ta denizde kaybolan yaşlı kadının cesedi Midilli açıklarında bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Bombalı saldırı için gelen teröristler yakalandı

Bombalı saldırı için gelen teröristler yakalandı

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.