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Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 08:29 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ, (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
​Kaza, saat 01.00 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu Üreğil Mahallesi kavşağında meydana geldi. İznik yönünden gelen Sinan Demirtaş (24) yönetimindeki 34 BCD 253 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sabri Balta (56) yönetimindeki 16 H 0696 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Sabri Balta öldü, otomobil sürücüsü Sinan Demirtaş ile yanındaki kuzeni Turgay Demirtaş (36) ise yaralandı. Kazayı haber alıp gelen Sabri Balta’nın oğlu ve diğer yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sabri Balta’nın cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kondu.

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Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıBursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıBursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıBursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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