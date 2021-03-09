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  4. Bursa’da iki arkadaşın kavgası kameralara yansıdı

Bursa’da iki arkadaşın kavgası kameralara yansıdı

09.03.2021 12:47 | Son Güncelleme:
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Bursa’da iki arkadaşın kavga anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’da iki arkadaşın kavga anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Muammer Y. (46), Ahmet Öztaş’ı (31) kendisine küfrettiği gerekçesiyle bıçakla yaraladı. Öztaş, hastaneye kaldırılırken, Muammer Y. polis merkezine giderek teslim oldu.
Olay, 5 gün önce öğle saatlerinde Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi’nde yaşandı. Muammer Y. bir süredir küs olduğu arkadaşı Ahmet Öztaş ile sokakta karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma sırasında Ahmet Öztaş, Muammer Y.’ye küfretti. Muammer Y. de Öztaş’ı bıçakladı. Koltuk altından bıçaklanan Öztaş, kanlar içinde kalırken, Muammer Y. kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öztaş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Öztaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli Muammer Y. suç aletiyle birlikte teslim oldu.
İki arkadaşın kavga ettiği anlar ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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