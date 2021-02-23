HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da iki farklı hırsızlık olayının şüphelileri aynı anda yakalandı

Bursa’da iki farklı hırsızlık olayının şüphelileri aynı anda yakalandı

23.02.2021 12:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da iki farklı hırsızlık olayının şüphelileri aynı anda yakalandı.

Bursa’da iki farklı hırsızlık olayının şüphelileri aynı anda yakalandı. Aramalarda silah ve çalınan mallar ele geçirildi.
Olay, geçtiğimiz haftalarda Bursa’da iki farklı ikamette meydana geldi. İki olayda 40 bin liralık eşya ve musluk bataryası çalındığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan inceleme ve güvenlik kamerası araştırmaları sonucu şüphelilerin eşkâlleri belirlenerek arama çalışması başlatıldı. İki olayın da şüphelileri, O.Ç., P.E. ve Ö.B. ekipler tarafından çaldıkları malzemelerle kıskıvrak yakalandı. Toplam 40 bin liralık hırsızlık yapan O.Ç. ve P.E. tutuklanırken, Ö.B. adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum
Cesetleri araçtan çıkmıştı: Acı olayın nedeni belli olduCesetleri araçtan çıkmıştı: Acı olayın nedeni belli oldu
Amentü duasının anlamı ve faydalarıAmentü duasının anlamı ve faydaları
1/

En Çok Okunan Haberler

Kademeli normalleşmede ayrıntılar belli oldu!

Kademeli normalleşmede ayrıntılar belli oldu!

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Normalleşme dönemi öncesi 'Tam kapanma' çağrısı

Normalleşme dönemi öncesi 'Tam kapanma' çağrısı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Diğer Haberler

MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika: 3 kişinin cesedi panelvandan çıkmıştı: Şanlıurfa'daki acı olayın nedeni belli oldu

Cesetleri araçtan çıkmıştı: Acı olayın nedeni belli oldu

Özlem Zengin'e sosyal medyadan hakaret eden kişi adliyeye sevk edildi

Hakaret eden kişiyle ilgili yeni gelişme

İSKİ su kesintisi 23 Şubat 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

Sular ne zaman gelecek? 23 Şubat İSKİ su kesintisi listesi!

Elektrik kesintisi listesi 23 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

23 Şubat elektrik kesintisi olacak yerler!

Tüyleri diken diken eden vahşet: Bacağımı ısırıp etimi kopardı, kemerle dövdü, boğazımı sıktı

20 yaşındaki anne koca şiddetine dayanamayıp intihar etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.