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Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 04:40 | Son Güncelleme

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Gökdere mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 34 GGY 39 ve 16 V 8521 plakalı otomobiller çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki refüje çıkan 16 V 8521 plakalı otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü geçiş yapılan yoldaki trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

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