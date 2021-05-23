Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

A.B. idaresindeki 16 KS 449 plakalı otomobil, Yunuseli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda A.B'nin kullandığı 34 CNS 447 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler dahil araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir, Çekirge Devlet ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.



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