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Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

23.05.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

A.B. idaresindeki 16 KS 449 plakalı otomobil, Yunuseli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda A.B'nin kullandığı 34 CNS 447 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler dahil araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir, Çekirge Devlet ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

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trafik kazası Bursa

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