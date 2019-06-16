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Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada eski belediye başkanı öldü, 4 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 00:10 | Son Güncelleme

BURSA'da, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu, Tepecik Beldesi eski Belediye Başkanı Metin Boru hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada eski belediye başkanı öldü, 4 kişi yaralandı

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BURSA'da, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu, Tepecik Beldesi eski Belediye Başkanı Metin Boru hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Devecikonak Mahallesi'nde meydana geldi. Tepecik Beldesi eski Belediye Başkanı Metin Boru yönetimindeki 16 Y 9977 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Birol Kaplan yönetimindeki 16 ABC 55 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Metin Boru ağır yaralanırken, Birol Kaplan ile otomobillerdeki yolcular Ahmet Kazan, Hayriye Kahraman ve Fazlı Kahraman hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
ESKİ BELEDİYE BAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ağır yaralanan Tepecik Beldesi eski Belediye Başkanı Metin Boru, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada eski belediye başkanı öldü, 4 kişi yaralandıBursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada eski belediye başkanı öldü, 4 kişi yaralandıBursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada eski belediye başkanı öldü, 4 kişi yaralandıBursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada eski belediye başkanı öldü, 4 kişi yaralandı

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