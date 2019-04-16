Bursa'da, Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Bayanlar Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından "İlahi Aşk" konseri verildi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri Özlem Adım yönetti.

Konserde konuk sanatçı olarak sahne alan Filiz Bayraktar, tasavvuf müziğinin seçkin eserlerinden oluşan geniş repertuvara yer verdi.

Gecede "Ben Bu Yolu Bilmez İdim", "Bilmem Nideyim Aşkın Elinden", "A Sultanım Sen Var İken" şarkıları koro eşliğinde seslendirildi.

Konser sonunda müzikseverleri selamlayan Bayraktar ve Bayanlar Tasavvuf Müziği Topluluğu uzun süre alkışlandı.

