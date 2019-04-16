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Bursa'da "İlahi Aşk" konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 03:50 | Son Güncelleme

Bursa'da "İlahi Aşk" konseri

Bursa'da, Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Bayanlar Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından "İlahi Aşk" konseri verildi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri Özlem Adım yönetti.

Konserde konuk sanatçı olarak sahne alan Filiz Bayraktar, tasavvuf müziğinin seçkin eserlerinden oluşan geniş repertuvara yer verdi.

Gecede "Ben Bu Yolu Bilmez İdim", "Bilmem Nideyim Aşkın Elinden", "A Sultanım Sen Var İken" şarkıları koro eşliğinde seslendirildi.

Konser sonunda müzikseverleri selamlayan Bayraktar ve Bayanlar Tasavvuf Müziği Topluluğu uzun süre alkışlandı.

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İlahi aşk Bayanlar Tasavvuf Müziği Topluluğu Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Filiz Bayraktar

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