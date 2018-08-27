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Bursa'da ilk hacı kafilesi döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 23:59 | Son Güncelleme

Kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getirerek Bursa'ya dönen hacılar, yakınları tarafından karşılandı

Bursa'da, hac ibadetinin ardından kutsal topraklardan dönen hacılar ile yakınlarının buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Hac vazifesini yerine getiren 275 kişi, hacı olarak geldikleri Bursa Yenişehir Havalimanı'nda yakınları tarafından karşılandı.

Havalimanı çıkışında yakınlarına kavuşan hacılar, gözyaşı döktü. Memleketlerine dönen hacılar uzun süre yakınlarıyla kucaklaşarak hasret giderdi.

Hacılardan Mehmet Hanefi İnan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Çok güzel bir duygu. Allah herkese hacı olmayı nasip etsin.'' diye konuştu.

Türk Hava Yollarına teşekkür eden hacılar, çok güzel bir yolculuk geçirdiklerini söyledi.

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