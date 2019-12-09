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Bursa’da inanılmaz kaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 10:38 | Son Güncelleme

Bursa’da bir evin balkonuna takılan kamyon kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre kaza, önceki gün öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi’nde meydana geldi.

Bir nakliyat kamyonu ara sokakta giderken bir evin birinci katındaki balkona takıldı.

Maddi hasar meydana gelen kamyon kullanılmaz haline gelirken, yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Bursa Kaza

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