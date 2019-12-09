Bursa’da inanılmaz kaza

Bir nakliyat kamyonu ara sokakta giderken bir evin birinci kat\u0131ndaki balkona tak\u0131ld\u0131. \nMaddi hasar meydana gelen kamyon kullan\u0131lmaz haline gelirken, yol bir s\u00fcre trafi\u011fe kapat\u0131ld\u0131. Kaza ile ilgili tahkikat ba\u015flat\u0131ld\u0131.\nKaynak: \u0130HA G\u00f6renler inanamad\u0131! Kaya par\u00e7as\u0131 de\u011fil b\u00f6brek ta\u015f\u0131Dondurucu so\u011fuklar\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 Sivas\u2019ta \u015felaleler buz tuttuHastanede korkutan yang\u0131n: Baz\u0131 hastalar tahliye edildi
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