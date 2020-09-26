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Bursa’da inanılmaz olay...Kapı açıldı çocuk böyle düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 10:54 | Son Güncelleme

Bursa’da seyir halindeki otomobilin kapısının açılmasıyla yola düşen 3 yaşındaki çocuk mutlak ölümden döndü.

Bursa’da seyir halindeki otomobilin kapısının açılmasıyla yola düşen 3 yaşındaki çocuk mutlak ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Alınan bilgiye göre, Bursa’da güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir otomobil seyir halindeyken hafif manevra yaptı. Bu esnada otomobilin sağ arka kapısının açılmasıyla araçta bulunan 3 yaşındaki çocuk düştü. Yola savrulan küçük çocuk arkadan gelen başka bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Arkadan gelen otomobil sürücüsünün yavaşlayıp durması ve trafik akışını kesmesi üzücü bir olayın yaşanmasını da önledi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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