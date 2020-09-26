Bursa’da inanılmaz olay...Kapı açıldı çocuk böyle düştü

Bursa’da seyir halindeki otomobilin kapısının açılmasıyla yola düşen 3 yaşındaki çocuk mutlak ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Alınan bilgiye göre, Bursa’da güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir otomobil seyir halindeyken hafif manevra yaptı. Bu esnada otomobilin sağ arka kapısının açılmasıyla araçta bulunan 3 yaşındaki çocuk düştü. Yola savrulan küçük çocuk arkadan gelen başka bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Arkadan gelen otomobil sürücüsünün yavaşlayıp durması ve trafik akışını kesmesi üzücü bir olayın yaşanmasını da önledi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

