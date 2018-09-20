Bursa'da inek kurtarma operasyonu

İsmail KAYA/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhaneli ilçesinde uçuruma yuvarlanıp ağaçların arasında sıkışan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılma çalışmaları sırasında düşen ineğin sahibi Recep Emir'in sol kolu kırıldı.

Orhaneli ilçesi Karadere Mahallesi'nde besici Recep Emir, geçen pazartesi 10 ineğini otlatıp evine dönerken, hayvanlardan birinin eksik olduğunu fark etti. Emir, tüm aramalarına rağmen ineği bulamadı. Bölgede aramalarını sürdüren Recep Emir, salı günü akşam saatlerinde ineğin yaklaşık 10 metrelik uçurumdan yuvarlanıp ağaçların arasına sıkışmış olduğunu gördü. Emir'in yardım talebiyle gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu ineği vinçle kurtardı. Ekiplere yardım etmek isteyen Recep Sert ise düşerek sol kolunu kırdı. Emir, Orhaneli İlçe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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