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Bursa’da inişe geçen uçağa leylek çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 16:08 | Son Güncelleme

Muş-Bursa seferini yapan yolcu uçağına Yenişehir Havalimanı’na iniş yaptığı sırada leylek çarptı.

Bursa’da inişe geçen uçağa leylek çarptı

Muş-Bursa seferini yapan yolcu uçağına Yenişehir Havalimanı’na iniş yaptığı sırada leylek çarptı. Başarılı bir şekilde inişini tamamlayan uçak teknisyenlerin bakımının ardından yeniden havalandı.
Dün akşam saat 18.35’te 128 yolsusuyla Muş’tan gelen THY 7359 sefer sayılı Anadolu Jet’e ait yolcu uçağına, Bursa’daki Yenişehir Havalimanı’na inişe geçtiği sırada leylek çarptı. Önce burun ardından kanat kısmına çarpan leyleğe rağmen uçak, piste başarılı iniş gerçekleştirdi. Daha sonra İstanbul’dan Türk Hava Yolları’nın teknisyen ekibi gelerek, uçağın burun ve kanat bölümünü inceledi. Teknik heyetin onay vermesinin ardından uçak, Yenişehir Havalimanı’ndan yolcularını alarak, Ankara’ya hareket etti.

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