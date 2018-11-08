Bursa'da insansız hava aracıyla kaçak midye operasyonu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 25 ton kaçak avlanmış midye ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında icra edilen önleyici hizmet devriyesi esnasında, termal gece görüş özellikli insansız hava aracıyla bir dinlenme tesisinde çekici tıra minibüsten midye yüklendiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından araçlarda yapılan kontrolde, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan, 25 bin 100 kilogram kaçak avlanmış midye ele geçirildi.

El konulan midyeler Gemlik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilirken şüpheli şahıslara idari para cezası uygulandı.

