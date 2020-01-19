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  4. Bursa’da intihara kalkışan bir kişi polis tarafından kurtarıldı

Bursa’da intihara kalkışan bir kişi polis tarafından kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 10:50 | Son Güncelleme

Bursa’da, inşaat halindeki 26 katlı binanın dördüncü katına intihar için çıkan genç adam, polis ekiplerinin 1,5 saatlik çabası sonucu indirildi.

Bursa’da, inşaat halindeki 26 katlı binanın dördüncü katına intihar için çıkan genç adam, polis ekiplerinin 1,5 saatlik çabası sonucu indirildi. Gencin 300 lira paraya ihtiyacı olduğu için intihar etmek istediği öğrenildi.
Olay, Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan inşaat halinde bulunan 26 katlı binanın dördüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Siirt’ten Bursa’ya iş bulmak için gelen Hasan İ. (30), parasının olmadığını ve 300 liraya ihtiyacı olduğunu iddia ederek inşaatın çatısına çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye, Hasan İ.’nin atlama ihtimaline karşı yere minder açtı. Polis ve müzakere ekipleri çatıya çıkıp, Hasan İ.’yi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmadan sonra Hasan İ. ikna edildi.

"Benim paraya ihtiyacım vardı, çalışmak için geldim"
Polis ekiplerinin çabasıyla çıktığı çatıdan indirilen Hasan İ., "Benim paraya ihtiyacım vardı. Çalışmak için Siirt’ten geldim. Ekiplerin sayesinde indim. Sana yardımcı olacağım dediler, benim hayatımı kurtardılar" dedi.

Çevredeki vatandaşlar gülerek izledi
İstanbul Caddesi’nin yoğun bir bölge olması sebebiyle intihar girişimi vatandaşların da ilgi odağı oldu. Olay yerinde telefonuyla çekim yapan ve yakınlarıyla görüntülü konuşan bazı vatandaşların rahat tavırları ve gülmeleri dikkati çekti. Hasan İ. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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