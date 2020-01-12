Bursa’da iş hanında yangın

Bursa’da iş hanının kazan dairesinde yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran duman nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, sepetli itfaiye aracıyla kurtarıldılar.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haşimişcan Caddesi’nde bulunan bir iş merkezindeki kazan dairesinde çalışma yapıldığı esnada, çıkan kıvılcımlar kazan dairesinde bulunan eşyalara sıçradı. Kısa sürede tüm iş hanı dumanlar altında kalırken, dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de bir yandan yangına müdahale edip bir yandan da binayı saran duman nedeniyle binada mahsur kalan vatandaşları, sepetli itfaiye aracıyla kurtardı. Yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Binada mahsur kalan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler yangınla ilgili soruşturma başlattı.

