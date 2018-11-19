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Bursa'da iş kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 19:13 | Son Güncelleme

Bursa'da iş kazası

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir demir çelik fabrikasında çalışan ve haddehane bölümünde ızgaraya sıkışarak ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, demir çelik fabrikasının orta kesit haddehane bölümünde çalışan Ali Gültekin (30), malzeme taşıyan bir aparatın çarpması sonucu hat yanındaki çukura düşerek ızgaraya sıkıştı.

Diğer çalışanların fark etmesi üzerine düştüğü yerden çıkarılan Gültekin'e ilk müdahale, fabrikanın sağlık ekiplerince yapıldı.

Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan Gültekin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa iş kazası Orhangazi

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