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Bursa'da iş yeri yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 00:49 | Son Güncelleme

Otobüs tamir ve bakımı yapılan bir iş yerinde çıkan yangında, bir otobüs ve cip kullanılamaz hale geldi

Bursa'da, otobüs tamir ve bakımı yapılan bir iş yerinde çıkan yangında, bir otobüs ve cip kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesinde bulunan Otosansit Sanayi Sitesi'nde Necati Ökke'ye ait otobüs tamir ve bakımı yapılan iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin 1 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Olayda, iş yerinde maddi hasar oluştu, yanan bir otobüs ve cip de kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının nedenini araştırıyor.

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