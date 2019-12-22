HABER

Bursa'da iş yeri yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 13:55 | Son Güncelleme

BURSA’da, oto bakım servisi, çıkan yangında, kullanılmaz hale geldi.  Merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi Tepe Sokak'ta Mustafa Kıran’a ait oto bakım servisinde öğle saatlerinde yangın çıktı.

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA’da, oto bakım servisi, çıkan yangında, kullanılmaz hale geldi.
Merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi Tepe Sokak'ta Mustafa Kıran’a ait oto bakım servisinde öğle saatlerinde yangın çıktı. İş yerinden yükselen duman ve alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Etkili olan rüzgar nedeniyle büyüyen yangına 5 itfaiye aracı ile 15 itfaiye personeli müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
İş yerinin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Pakistan'da profesöre dine hakaretten idam cezası verildiPakistan'da profesöre dine hakaretten idam cezası verildi
Batı Nil Virüsü nedeniyle şehit olan uzman çavuş, Adana'da toprağa verildiBatı Nil Virüsü nedeniyle şehit olan uzman çavuş, Adana'da toprağa verildi
Çanakkale’de 51 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale’de 51 kaçak göçmen yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü türkücü dua istemişti! Acı haber

Ünlü türkücü dua istemişti! Acı haber

'Kayıp' diye aranan çift ahırda saklanmış

'Kayıp' diye aranan çift ahırda saklanmış

Kriz çıkartacak gelişme! Türk mürettebatlı gemiyi alıkoydular

Kriz çıkartacak gelişme! Türk mürettebatlı gemiyi alıkoydular

Ankara'da korkunç olay! Liseli genç feci şekilde can verdi!

Ankara'da korkunç olay! Liseli genç feci şekilde can verdi!

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Çok konuşulan iddiaya Bakanlık'tan açıklama

Çok konuşulan iddiaya Bakanlık'tan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP’nin acı günü! Hüseyin Karadeli hayatını kaybetti

CHP’nin acı günü

İstanbul Bahçelievler'de kadın cinayeti

İstanbul Bahçelievler'de kadın cinayeti

'Pençe' harekatında ele geçirilen silah ve mühimmat imha edildi

Harekatta ele geçirildi! İmha edildiler...

Antalya'da korkunç ölüm!

Antalya'da korkunç ölüm!

Bolu'da tarihi eser operasyonu! 2 gözaltı

Bolu'daki operasyonda ele geçirildi!

Beyoğlu'nda bir apartmanın çatısı uçtu! Baba ve oğlu son anda kurtuldu

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.