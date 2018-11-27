HABER

Bursa'da iş yerinde patlama ve yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 02:31 | Son Güncelleme

Bursa'da iş yerinde patlama ve yangın

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir ayakkabı mağazası, çıkan yangın nedeniyle hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde 7 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan Kadir Birinci'ye ait ayakkabı mağazasında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerin apartmandaki diğer dairelere de sıçrama ihtimali nedeniyle binadaki vatandaşlar tahliye edildi.

Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Patlamanın kaynağının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

En iyisi orada yetişiyor! Lezzetli olsun diye...En iyisi orada yetişiyor! Lezzetli olsun diye...
Uzman Çavuşun korkunç ölümü!Uzman Çavuşun korkunç ölümü!
Bütün köy ayağa kalktı! Her yerde onu arıyorlarBütün köy ayağa kalktı! Her yerde onu arıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
patlama yangın

En Çok Okunan Haberler

Yunus Günçe'den Survivor itirafı 'Sakatlanıp hastaneye gidince...'

Yunus Günçe'den Survivor itirafı 'Sakatlanıp hastaneye gidince...'

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyayı sallayan soğan paylaşımı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyayı sallayan soğan paylaşımı

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Alican Ulusoy'dan Şeyma Subaşı açıklaması! (Alican Ulusoy kimdir?)

Alican Ulusoy'dan Şeyma Subaşı açıklaması! (Alican Ulusoy kimdir?)

AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu iddiası!

AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu iddiası!

AK Parti'li Fatma Şahin gözyaşlarına boğuldu!

AK Parti'li Fatma Şahin gözyaşlarına boğuldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzman Çavuşun korkunç ölümü! Aracı paramparça oldu

Uzman Çavuşun korkunç ölümü!

Bütün köy ayağa kalktı! Her yerde onu arıyorlar

Bütün köy ayağa kalktı! Her yerde onu arıyorlar

ODTÜ'lü İrem'den kahreden haber! Ölümün böylesi!

ODTÜ'lü İrem'den kahreden haber! Ölümün böylesi!

Mehmet Özhaseki kesin AK Parti Ankara adayı mı?

Mehmet Özhaseki kesin AK Parti Ankara adayı mı?

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! Kan donduran görüntüler

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! Kan donduran görüntüler

On Numara sonuçları belli oldu! MPİ 26 Kasım On Numara çekiliş sonuçları

On Numara sonuçları belli oldu! MPİ 26 Kasım On Numara çekiliş sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.