Bursa'da iş yerlerinden hırsızlık

Bursa'da iş yeri ve marketlerden yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık yapılan iş yeri ve marketlerin çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.
Şüphelileri ve olayda kullandıkları aracı tespit eden ekipler, eş zamanlı operasyonla B.K. (18), Ü.K. (18), M.A. (22), M.D. (19) ve A.Ç'yi (17) yakaladı.
Marketlerden sigara, bir iş yerinden de çelik kasa çaldıkları belirlenen şüpheliler hakkında 4 hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla işlem yapıldı.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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