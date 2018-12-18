HABER

Bursa'da işçi servisi şarampole yuvarlandı: 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 10:58 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, işçi servis minibüsü şarampole yuvarlandı.

Bursa'da işçi servisi şarampole yuvarlandı: 9 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, işçi servis minibüsü şarampole yuvarlandı. Kazada, 9 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi Ümitalan mevkiinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’deki bir fabrikaya işçi götüren Doğan Güneş (42) yönetimindeki 16 NH 821 servis minibüsü, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre yuvarlanan aracın sürücüsü Doğan Güneş ile işçiler Ayfer Yoldaş (19), Yahya Yılmaz (46), Rüstem Aydın (41), Mümtaz Orhan (36), Yusuf Öztürk (30), İbrahim Şentürk (43), Ayşe Acun (35) ve Fatma Uzgur (44) yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da işçi servisi şarampole yuvarlandı: 9 yaralıBursa'da işçi servisi şarampole yuvarlandı: 9 yaralı

Canan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyorCanan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyor
Kayseri'de FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon (2) - YenidenKayseri'de FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon (2) - Yeniden
Yeğenleri tarafından sopalarla dövülerek gasp edildi iddiasıYeğenleri tarafından sopalarla dövülerek gasp edildi iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Yerel seçim son anket sonucu! Adil Gür paylaştı, İstanbul ve Ankara'da kim, hangi parti önde?

Yerel seçim son anket sonucu! Adil Gür paylaştı, İstanbul ve Ankara'da kim, hangi parti önde?

Acun Ilıcalı'dan Murat Özdemir'e sert tepki! 'Bu insan müsveddesi için...'

Acun Ilıcalı'dan Murat Özdemir'e sert tepki! 'Bu insan müsveddesi için...'

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Ahmet Hakan canlı yayında duyurdu! İşte CHP'nin 4 büyükşehirdeki adayları: İstanbul ve Ankara...

Ahmet Hakan canlı yayında duyurdu! İşte CHP'nin 4 büyükşehirdeki adayları: İstanbul ve Ankara...

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye onu konuşmuştu! Özel tim oluşturuldu, didik didik inceleniyor

Türkiye onu konuşmuştu! Özel tim oluşturuldu, inceleniyor

14 yaşında 8,5 aylık hamile! Doktor gördüğü anda polisi aradı

Gördüğü anda polisi aradı! 14 yaşında 8,5 aylık hamile

Yeğenleri bayıltıncaya kadar dövüp gasp etti!

Yeğenleri bayıltıncaya kadar dövüp gasp etti!

'Sevgilim ile ilişki yaşıyorsun' dedi, dehşet saçtı! Korkunç olayda flaş gelişme

'Sevgilim ile ilişki yaşıyorsun' dedi, dehşet saçtı!

Köpek saldırısına uğrayan kedilere annelik yapıyor

Bu tabloyu gören şaşırmadan edemiyor

Çocuk gelin 13 yaşında evlendi, 14'ünde hamile kaldı!

13 yaşında evlendi, 14'ünde hamile kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.