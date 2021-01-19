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Bursa’da itfaiye ekiplerinin zor anları

19.01.2021 16:52 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın Yıldırım ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın mahalle sakinlerine korku yaşattı.Alınan bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi 11.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın mahalle sakinlerine korku yaşattı.
Alınan bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi 11. Yıldırım Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri sokakta hatalı park edilmiş araçlar ve yerlerin buzlu olması sebebiyle büyük zorluk yaşadı. İtfaiye araçları hatalı park edilen araçlara zarar vermemek için kaygan yolda büyük çaba göstererek sokağa girdi. Ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Apartman sakinleri büyük korku ve endişe yaşarken, yangından etkilenen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Ekipler yangının çıkış sebebini bulmak için inceleme başlattı.

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