Bursa’da izinsiz gösteriye gözaltı

Bursa’da izinsiz gösteri yapmak isteyen eski HDP İl Başkanı Yüksel Akgün’ün de aralarında bulunduğu 8 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Setbaşı Köprüsü üzerinde Boğaziçi eylemlerine destek vermek için toplanarak izinsiz gösteri yapan gruba, polis ekipleri dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. 5 dakika süre verilen grup dağılmamakta ısrar edince sivil ekiplerin yanı sıra çevik kuvvet ekipleri gruba müdahale etti. Aralarında eski HDP İl Başkanı Yüksel Akgün’ün de bulunduğu 8 kişi ifadelerine başvurulmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

