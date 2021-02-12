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Bursa’da izinsiz gösteriye gözaltı

12.02.2021 23:15 | Son Güncelleme:
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Bursa’da izinsiz gösteri yapmak isteyen eski HDP İl Başkanı Yüksel Akgün’ün de aralarında bulunduğu 8 kişi polis tarafından gözaltına alındı.Setbaşı Köprüsü üzerinde Boğaziçi eylemlerine destek vermek için toplanarak izinsiz gösteri yapan gruba, polis ekipleri dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

Bursa’da izinsiz gösteri yapmak isteyen eski HDP İl Başkanı Yüksel Akgün’ün de aralarında bulunduğu 8 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Setbaşı Köprüsü üzerinde Boğaziçi eylemlerine destek vermek için toplanarak izinsiz gösteri yapan gruba, polis ekipleri dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. 5 dakika süre verilen grup dağılmamakta ısrar edince sivil ekiplerin yanı sıra çevik kuvvet ekipleri gruba müdahale etti. Aralarında eski HDP İl Başkanı Yüksel Akgün’ün de bulunduğu 8 kişi ifadelerine başvurulmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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