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Bursa’da izinsiz inşaat yıkımı durduruldu

07.04.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da izinsiz yıkım polis ve zabıta ekiplerince durduruldu.

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Bursa’da izinsiz yıkım polis ve zabıta ekiplerince durduruldu. Evlerinin eşyaları varken yıkıldığını gören vatandaşlar ise gözyaşlarına hakim olamadı.
Bursa’nın İznik ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İskele Sokak’taki 3. derece sit alanında yapılan izinsiz yıkım, polis ve zabıta ekiplerince durduruldu. İddiaya göre Recep O. isimli kişinin satın aldığı arsada Kadriye Pehlivan’a ait ev bulunmaktaydı. Evin usulsüz bir şekilde yıkıldığını iddia eden ve mahkemenin hala sürdüğünü belirten ev sakinlerinden Şaban Boruzan kendilerinin evde olmadığı bir anda evlerinin mutfak kısmının Recep O. tarafından izinsiz bir şekilde yıkıldığını ve yıkım esnasında mutfakta bulunan değerli ziynetlerin kaybolduğunu belirterek İznik Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu. Yıkım yerine gelen polis ve zabıta ekipleri tarafından durdurulan yıkım çalışmalarının izinsiz bir şekilde yapıldığı ortaya çıkarken, yıkım yapılan alanın 3. derecede sit alanı olduğu, Belediye ve Müze Müdürlüğünden de izin alınmadığı ortaya çıktı.
Evlerinde eşyaları varken yıkıldığını gören vatandaşlar ise gözyaşlarına hakim olamadı.

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