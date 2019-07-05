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Bursa'da izinsiz kazı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 11:48 | Son Güncelleme

Mustafakemalpaşa ilçesinde define aramak için kazı yapan 2 zanlı gözaltına alındı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

İlyasçılar Mahallesi'nde yaşayan arı yetiştiricisi R.Ş'nin yanına gelen E.Y. ile M.G, ona arıcılık yaptığı alanda altın olduğunu ve bunları birlikte çıkarıp paylaşabileceklerini söyledi.

Şüpheliler gittikten sonra telefonla İl Jandarma Komutanlığını arayan R.Ş, bu kişilerin kazı yapmak için gece saatlerinde bölgeye geleceğini bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Kazı yaparken suçüstü yakalanan E.Y. ve M.G'nin yanlarında, tarihi eser görünümü verilmiş küpün içinde imitasyon 3 heykel ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Bursa izinsiz kazı kaçak kazı operasyon

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