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Bursa'da jandarma ekipleri define çetesini çökertti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 18:10 | Son Güncelleme

BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 13 kişiyi gözaltına aldı.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 13 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, faaliyetlerini örgüt çerçevesinde gerçekleştirdikleri, örgüt üyelerinin finansör, tedarikçi ve çalışan şeklinde teşkilatlandıkları tespit edilen 13 kişi adliyeye sevk edilirken, firari 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geçtiğimiz günlerde Bursa'nın İznik İlçesi Mahmudiye Mahallesi Bayramdere Mevkiinde kaçak kazı yapıldığı yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri S.B., M.U., İ.S., V.M., İ.İ., ve M.İ.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelileri gözaltına alan ekipler, 2 jeneratör, 3 dinamit, 2 çelik makara ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Şüphelilere ait telefonları inceleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin kazı yaptığı yerde çekilen fotoğraflardan 10 şüpheli daha tespit etti. Birbirleriyle bağlantılı olduğunu belirleyen jandarma ekipleri dün yaptığı operasyonda S.B., R.D., İ.E., İ.A., G.U., E.D., U.T.'yi gözaltına aldı. Yapılan araştırmalar ve şüphelilerin ifadelerinden hareket eden jandarma ekipleri, gerçekleştirilen faaliyetin bir örgüt çerçevesinde gerçekleştirildiği, örgüt üyelerinin finansör, tedarikçi ve çalışan şeklinde teşkilatlandıkları belirtilen isimlerin liderliğinde değişik zamanlarda İznik ilçesi Kutluca Mahallesinde de izinsiz kazı faaliyeti yaptıkları tespit etti.
Gözaltına alınan 13 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Jandarma ekipleri firari 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

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