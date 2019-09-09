Bursa’da jandarma ekipleri servis denetiminde

Bursa’da okulların açılmasıyla birlikte jandarma ekipleri servis denetimine başladı.

2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlaması nedeniyle Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri servis denetimlerine Pazartesi gününden itibaren başladı.

285 okul ve okul önü ile okul çevresinde 46’sı trafik timi olmak üzere toplamda 120 Tim ve 564 personel ile saat 07.00 den itibaren yoğun olarak asayiş ve trafik kontrolü ile servis denetimi hız verdi. Denetimler 09-13 Eylül tarihleri arasında hafta boyunca devam edecek.



