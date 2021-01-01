HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da jandarma kuralları ihlal edenlere 139 bin TL ceza yazdı

Bursa’da jandarma kuralları ihlal edenlere 139 bin TL ceza yazdı

01.01.2021 14:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yılbaşı öncesi ve sonrası yapılan uygulamalarda, kuralları ihlal edenlere toplam 139 bin TL ceza kesildi.Bursa’da yılbaşı öncesi ve sonrası jandarma ekiplerinin asayiş ve emniyet tedbirleri kapsamında 185 unsur ve 702 ekiple yapılan uygulamalarda, 5 bin 295 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yılbaşı öncesi ve sonrası yapılan uygulamalarda, kuralları ihlal edenlere toplam 139 bin TL ceza kesildi.
Bursa’da yılbaşı öncesi ve sonrası jandarma ekiplerinin asayiş ve emniyet tedbirleri kapsamında 185 unsur ve 702 ekiple yapılan uygulamalarda, 5 bin 295 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı. Kuralları ihlal eden 62 kişiye 120 bin 484 TL para cezası yazılırken, denetlenen 3 bin 460 aracın 25’ine de 18 bin 787 TL idari para cezası uygulandı. 3 araç trafikten men edilirken, kontrollerde 10 gram esrar, 1 adet aparat ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kilolarıyla gündem olmuştu! İşte ünlü ismin son hali Kilolarıyla gündem olmuştu! İşte ünlü ismin son hali
Kar altındaki kent dondu! Termometreler -25'i gösterdiKar altındaki kent dondu! Termometreler -25'i gösterdi
Yılbaşı yasağında marketler açık mı?Yılbaşı yasağında marketler açık mı?
1/

En Çok Okunan Haberler

Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numara belli oldu!

Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numara belli oldu!

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Sevgilisinden ayrıldı Survivor'a gidiyor! 'Takım arkadaşlarımla...'

Sevgilisinden ayrıldı Survivor'a gidiyor! 'Takım arkadaşlarımla...'

Dansöz oynattı! 'Aman Ebubekir Bey'e söylemeyin'

Dansöz oynattı! 'Aman Ebubekir Bey'e söylemeyin'

Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın

Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın

Dansözlü yılbaşı eğlencesine polis baskını

Dansözlü yılbaşı eğlencesine polis baskını

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Polis Akademisi bekçi alımı 2021.. 400 mahalle/çarşı bekçi alımları sınavı ne zaman? 2021 bekçi alımı sınav giriş belgesi alma!

400 bekçi alımı yapılacak!

250 uzman yardımcısı alımı 2021... Uzman yardımcısı başvurusu nasıl, ne zaman yapılır? Uzman yardımcısı hangi kadrolardan alınacak?

250 uzman yardımcısı alımı yapılıyor!

Türk bilim insanı Antarktika seferinde keşfetti: Dünyada henüz tanımlanmamış

Türk bilim insanı Antarktika seferinde keşfetti: Dünyada henüz tanımlanmamış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikri Sağlar'a sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikri Sağlar'a sert tepki

Ardahan dondu! Termometreler -25'i gösterdi

Kar altındaki kent dondu! Termometreler -25'i gösterdi

Ortalık savaş alanına döndü: Evin içinden büyük bir gürültü koptu

Ortalık savaş alanına döndü: Evin içinden büyük bir gürültü koptu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.