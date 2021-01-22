Bursa’da jandarma trafik timleri bin 336 öğrenciye uzaktan eğitim sistemi ile bilgilendirmede bulundu

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan öğrencilere Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timlerinde görevli personel tarafından "Trafik Dedektifi Projesi" kapsamında EBA/ZOOM uygulaması üzerinden trafikte dikkat edilmesi ve uyulması gereken kurallar anlatılarak eğitim verildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timlerinde görevli personel tarafından "Trafik Dedektifi Projesi" kapsamında EBA/ZOOM uygulaması üzerinden bin 336 öğrenciye ulaşılarak, öğrencilere trafikte dikkat edilmesi ve uyulması gereken kurallar anlatılarak eğitim verildi.

Uzaktan verilen eğitime öğrenciler büyük ilgi göstererek, bilmedikleri birçok trafik levha, işaret ve kuralları öğrendiklerini, kendileri için faydalı olduğunu ve devam etmesini istediklerini, bilmedikleri konularda soru sorma imkanı bulduklarını, eğitimin devam etmesinin faydalı olacağını belirterek olumlu cevaplar verdi.

