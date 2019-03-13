HABER

Bursa'da jandarmadan 1 milyon sorgulama

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 16:48 | Son Güncelleme

BURSA Jandarma Komutanlığı'nca geçen yıl kurulan yol kontrol ve arama noktalarında, araçlar ve kişiler olmak üzere 1 milyon 396 bin 512 sorgulama yapıldığı belirtildi.

Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA) - BURSA Jandarma Komutanlığı'nca geçen yıl kurulan yol kontrol ve arama noktalarında, araçlar ve kişiler olmak üzere 1 milyon 396 bin 512 sorgulama yapıldığı belirtildi. Denetimlerde; çeşitli suçlardan aranan 2 bin 154 kişinin yakalandığı, 69 araçla ilgili işlem yapıldığı, çok sayıda silah ve mühimmat ile uyuşturucu ele geçirildiği kaydedildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2018 yılında Bursa'da, 1'i sabit olmak üzere 15 geçici kontrol ve arama noktası kurdu. Arama noktalarında, 992 bin 304 kişi ve 404 bin 208 araç olmak üzere 1 milyon 396 bin 512 sorgulama yapıldı. Denetimlerde; çeşitli suçlardan aranan 2 bin 154 kişinin yakalandığı, 69 araçla ilgili işlem yapıldığı, 11 silah, 71 mühimmat ile yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildiği kaydedildi. Trafik ihlali yaptığı belirlenen sürücülere ise toplam 298 bin 747 TL'lik ceza kesildiği belirtildi. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bursa İl Jandarma komutanlığı olarak Jandarma teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü olan 2019 yılında da vatandaşımızın huzur ve güveni için benzer uygulamalara aynı azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

PARTNERAslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca... Aslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca...
Şemdinli'de 100 av tüfeği ve 80 namlu ele geçirildiŞemdinli'de 100 av tüfeği ve 80 namlu ele geçirildi
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltıAksaray’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Özhaseki'den ilk açıklama: Türkiye'yi terk ederim!

Özhaseki'den ilk açıklama: Türkiye'yi terk ederim!

Devlet Bahçeli'den son dakika Mansur Yavaş çıkışı

Devlet Bahçeli'den son dakika Mansur Yavaş çıkışı

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Şampiyonlar Ligi Gomis'i konuşuyor!

Şampiyonlar Ligi Gomis'i konuşuyor!

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Ünlü profesör hayatını kaybetti!

Ünlü profesör hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme! "Dağa kaldırıp öldüreceğim"

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

8 parçaya bölünüp, toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Parçalanıp toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.