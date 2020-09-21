Bursa’da jandarmadan helikopterli trafik denetimi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri helikopter ile trafik denetimi yaptı.

İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hedeflenen, trafik güvenliğinin sağlanması, şehir içi ve şehirlerarası yollarda meydana gelebilecek trafik kazalarını engel olmak, kazalara karşı önlem almak amacıyla Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri helikopter ile denetleme yaptı. 47 motorlu, 9 motosikletli trafik timleri tarafından sorumluluk sahasında haftanın her günü farklı bölgelerde denetimlerini aralıksız sürdüren jandarma ekipleri, helikopterle de belirli periyodlarda yolların durumunu inceliyor.

Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan faaliyetlerde bölgesel denetimler kapsamında, hız kontrolü, tarımsal araç ve traktör denetimleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı, cep telefonu kullanımı, alkol denetimi, yaya önceliği geçiş hakkı, tarım işçisi ve personel taşımacılığı yanı sıra Covid-19 salgın hastalığına yönelik HES kodu, ateş ölçümü, maske ve mesafe kurallarına riayet edilip edilmediği jandarma ekipleri tarafından düzenli kontrol ediliyor.

Bu kapsamda Bursa’da bazı yollar da jandarma helikopteri tarafından denetlendi.

