Bursa'da jandarmadan huzur uygulaması

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan huzur ve güven uygulamasında 130 kişi gözaltına alındı. İki aşamalı yapılan uygulama kapsamında jandarma sorumluluk alanındaki umuma açık yerler, metruk binalar ve tüm okul çevreleri tek tek denetlendi. Denetime 84 timde 697 personel katıldı. Denetimlerde drone ve bomba arama köpeği Feza ile uyuşturucu madde bulma köpeği Varis de kullanıldı. Ekipler 113 noktada, 40 istasyonu, 474 park ve bahçeyi, 651 umuma açık alanı kontrol etti. 12 bin 274 kişiyle bin 278 noktada 5 bin 113 araç sorgulandı. Uygulama kapsamında aranan 130 kişi gözaltına alınırken, 45 kişi hakkında idari işlem yapılarak 4 bin 85 TL idari para cezası kesildi. Sorgulanan araçlardan 3'ünün arandığı tespit edilirken, 34 araç trafikten men edildi ve 70 araca idari işlem uygulandı. Toplamda 31 bin 913 TL para cezası kesildi. Ayrıca bulunan 2 av tüfeği ile 1 kuru sıkı tabancaya el konuldu.



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