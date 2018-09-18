Bursa'da jandarmadan okulların çevresinde güvenlik önlemi

BURSA,(DHA)- BURSA İl Jandarma Komutanlığı, okulların açılması ve öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim almalarını sağlama kapsamında, 17 ilçedeki toplam 220 okulun çevresinde asayiş, trafik ve KOM timleri ile üst seviyede güvenlik önlemi aldı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Faaliyetler kapsamında, trafik timi ve motor timlerince okul çevrelerinde meydana gelen trafik yoğunluğu düzenlenerek öğrencilerin okula giriş ve çıkışları güvenli şekilde sağlandı, ayrıca servis araçları ile şoförleri denetlendi. Asayiş timlerince okulların çevresindeki park ve bahçeler denetlendi, metruk binaların tespiti yapıldı, okulla ilişkisi bulunmayanlar çevreden uzaklaştırıldı” denildi. Faaliyetler sırasında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) unsurlarınca, okul çevrelerinde sigara, alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde temin etmeye çalışanların tespitinin yapıldığı ve narkotik köpeği ‘Varis’ ile uyuşturucu madde araması yapıldığı da kaydedildi.
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