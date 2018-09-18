HABER

Bursa'da jandarmadan okulların çevresinde güvenlik önlemi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 16:13 | Son Güncelleme

BURSA İl Jandarma Komutanlığı, okulların açılması ve öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim almalarını sağlama kapsamında, 17 ilçedeki toplam 220 okulun çevresinde asayiş, trafik ve KOM timleri ile üst seviyede güvenlik önlemi aldı.

BURSA,(DHA)- BURSA İl Jandarma Komutanlığı, okulların açılması ve öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim almalarını sağlama kapsamında, 17 ilçedeki toplam 220 okulun çevresinde asayiş, trafik ve KOM timleri ile üst seviyede güvenlik önlemi aldı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Faaliyetler kapsamında, trafik timi ve motor timlerince okul çevrelerinde meydana gelen trafik yoğunluğu düzenlenerek öğrencilerin okula giriş ve çıkışları güvenli şekilde sağlandı, ayrıca servis araçları ile şoförleri denetlendi. Asayiş timlerince okulların çevresindeki park ve bahçeler denetlendi, metruk binaların tespiti yapıldı, okulla ilişkisi bulunmayanlar çevreden uzaklaştırıldı” denildi. Faaliyetler sırasında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) unsurlarınca, okul çevrelerinde sigara, alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde temin etmeye çalışanların tespitinin yapıldığı ve narkotik köpeği ‘Varis’ ile uyuşturucu madde araması yapıldığı da kaydedildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Dünyanın 'en tuhaf' müzeleri belli oldu! Türkiye'den tek bir müze listede Dünyanın 'en tuhaf' müzeleri belli oldu! Türkiye'den tek bir müze listede
Gaziantep'te iş yeri yangını; 2 işçi dumandan etkilendiGaziantep'te iş yeri yangını; 2 işçi dumandan etkilendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Yasa değişti! Artık yetim aylığı kesilmeyecek

Yasa değişti! Artık yetim aylığı kesilmeyecek

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü köfteci çalışacak personel bulamayınca ilginç bir yola başvurdu: Arkadaşını getir, çeyrek altını götür

Ünlü köfteci çalışacak personel bulamayınca ilginç bir yola başvurdu: Arkadaşını getir, çeyrek altını götür

Dünyanın 'en tuhaf' müzeleri belli oldu! Türkiye'den tek bir müze listede

Dünyanın 'en tuhaf' müzeleri belli oldu! Türkiye'den tek bir müze listede

Akılalmaz taktikler! Meğer dilenciler sandığınız kadar yardıma muhtaç değilmiş

Akılalmaz taktikler! Meğer dilenciler sandığınız kadar yardıma muhtaç değilmiş

Kleopatra Adası'na turistlerden yoğun ilgi

Kleopatra Adası'na turistlerden yoğun ilgi

Elleri kelepçeli adliye getirilen hırsızlık şüphelisi: Çek ağabey çek. Zaten bir saat sonra çıkacağız

Elleri kelepçeli adliye getirilen hırsızlık şüphelisi: Çek ağabey çek. Zaten bir saat sonra çıkacağız

Bursa'daki at yarışında jokeyini sırtından atan at yarışı kazandı

Bursa'daki at yarışında jokeyini sırtından atan at yarışı kazandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.