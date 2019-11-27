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Bursa’da kaçak içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 15:40 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde bir eve baskın yapan ekipler, 100 litreye yakın kaçak içki ele geçirdi.İznik polisi, bir buçuk aydır yürüttüğü fiziki takip sonrasında kaçak içki imal eden bir şahsı yakalamak için dün düğmeye bastı.

Bursa’da kaçak içki operasyonu

Bursa’nın İznik ilçesinde bir eve baskın yapan ekipler, 100 litreye yakın kaçak içki ele geçirdi.
İznik polisi, bir buçuk aydır yürüttüğü fiziki takip sonrasında kaçak içki imal eden bir şahsı yakalamak için dün düğmeye bastı. Eşrefzade Mahallesi’nde M.A’ya ait eve baskın düzenleyen ekipler, şüpheli M.A.’yı gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda içime hazır 100 litreye yakın kaçak içki ve içki yapımında kullanılan aparatlar ele geçirildi. M.A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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