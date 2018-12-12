HABER

Bursa'da kaçak içki operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 17:34 | Son Güncelleme

BURSA'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1034 şişe kaçak içki ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da kaçak içki operasyonu: 7 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1034 şişe kaçak içki ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'da kaçak içki ticareti yapılan adresleri tespit etti. Yapılan eş zamanlı operasyonda 1034 şişe kaçak içki ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçak içkileri yılbaşında piyasaya süreceği belirlendi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da kaçak içki operasyonu: 7 gözaltıBursa'da kaçak içki operasyonu: 7 gözaltı

PARTNERKadınlar onlara aşıktı! Son hali inanılmazKadınlar onlara aşıktı! Son hali inanılmaz
Park etmek istediği otomobille apartman boşluğuna düştüPark etmek istediği otomobille apartman boşluğuna düştü
Arguvan'da, aranan PKK şüphelisi yakalandıArguvan'da, aranan PKK şüphelisi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki harekata birkaç gün içinde başlıyoruz

Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki harekata birkaç gün içinde başlıyoruz

Seda Akgül bacak pozuyla sosyal medyayı salladı

Seda Akgül bacak pozuyla sosyal medyayı salladı

Darbe girişiminin ilk anlarında şükür secdesi! İşte saniye saniye skandal görüntüler

Darbe girişiminin ilk anlarında şükür secdesi! İşte saniye saniye skandal görüntüler

Genelevde şaşkına çeviren olay! Kadınları beğenmeyince...

Genelevde şaşkına çeviren olay! Kadınları beğenmeyince...

Süper Lig'de Robben bombası!

Süper Lig'de Robben bombası!

İYİ Parti ve CHP ittifakı dağıldı iddiası!

İYİ Parti ve CHP ittifakı dağıldı iddiası!

İlginizi Çekebilir

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Sedat Peker'e büyük şok

Sedat Peker'e büyük şok

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç iddia: 5 yaşındaki çocuğa ameliyat sırasında oksijen yerine azot verildi!

Bu iddia doğruysa... 5 yaşındaki çocuğa oksijen yerine azot!

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Antalya'da aynı gün içinde hem yazı, hem kışı yaşadılar

Antalya'da aynı gün içinde hem yazı, hem kışı yaşadılar

4 yıldan beri aracı olmayan Erzurumlu'ya 'İstanbul'da kaçak geçiş yaptın' cezası

Otomobili olmayan Erzurum'lunun yaşadığı 'yok artık' dedirtti!

Van'ın Çaldıran ilçesinde yiyecek arayan ayılar karayoluna indi

Van'ın Çaldıran ilçesinde yiyecek arayan ayılar karayoluna indi

Sinop'ta 10 kiloluk levrek sürprizi

Tezgahta görenler şaşırdı! 'Nadir görülür'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.