Bursa'da kaçak kazı operasyonları

Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin Elbeyli Mahallesi'ndeki su deposuna kaçak kazı yapmak için tırla geldiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine söz konusu bölgeye operasyon düzenleyen ekipler 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin kazıda kullandığı iş makinesine de el konuldu.

Jandarma ekipleri, Çamdibi Mahallesi'ndeki Abdulvahap Tepesi olarak bilinen bölgede ise durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdu.

Otomobilde inceleme yapan ekipler, kaçak kazılarda kullanılan dedektör ve metal plaka ele geçirdi.

Gözaltına alınan otomobilin sürücüsü S.A. (31) hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

