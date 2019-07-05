Bursa'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli, suçüstü yakalandı. Operasyonda, dolandırıcılık amacıyla hazırlanmış küp içerisinde 3 heykel ile kazı aletlerine el konuldu.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma ekipleri, ilçeye bağlı İlyasçılar Mahallesi’nde arıcılık işiyle uğraşan R.Ş., E.Y. ve M.G.'yi saat 02.00 sularında kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Ekipler dolandırıcılık amacıyla hazırlanan ve tarihi eser görünümü verilmiş, küp içerisindeki 3 heykel ile kazı aletlerine el koydu. Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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